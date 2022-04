Der langjährige Filmchef des ZDF, Hans Janke, ist gestorben. Das teilte der Sender in einem Statement mit. Demnach starb Janke am 19. April 2022 im Alter von 77 Jahren in Wiesbaden.

»Hans Janke war Garant für höchste Filmqualität im ZDF. Dabei hat er es verstanden, anspruchsvolle Themen für ein breites Publikum attraktiv zu machen«, nimmt ZDF Intendant Norbert Himmler in der Mitteilung Abschied: »Das ZDF trauert um einen Kollegen, der mit seinem Gespür für Menschen und Gefühle in der deutschen Medienlandschaft sehr viel bewegt hat.«