»Sowohl in der Vorankündigung der Sendung als auch in der Sendung selbst wurde eine Fotocollage gezeigt im Stil eines Fahndungsaufrufs aus den Siebzigerahren – überschrieben mit ›Linksradikale Gewalttäter – Lindner/Lehfeldt-Bande‹.« Unter anderem werde ein Bild gezeigt, das unterschrieben ist mit »Aust, Stefan Reinhard, 1.7.46 Stade«. »Problem an der ganzen Sache ist: Die Fotografie zeigt nicht Stefan Aust, sondern den Schauspieler Volker Bruch, der im Film ›Der Baader Meinhof Komplex‹ Stefan Aust gespielt hat.« Der Film beruht auf dem fast gleichnamigen Sachbuch des ehemaligen SPIEGEL-Chefredakteurs Aust.