Als Indizien zählt die Satire unter anderem auf, dass »moderne Linksextremisten« versuchten, ihre politischen Botschaften auf YouTube zu verbreiten, so, wie es Christian Lindner auf seinem YouTube-Kanal tue; dass Lindner und Baader eine Vorliebe fürs Porsche-Fahren eine; oder dass der Finanzminister auf der »Punker-Insel« Sylt geheiratet habe. Seine Frau, die Journalistin Franca Lehfeldt (ebenfalls auf dem fiktiven Fahndungsplakat abgebildet) sei die neue Ulrike Meinhof. Und die »Welt«-Gruppe, für die Lehfeldt arbeitet, sei der »publizistische Arm der neuen RAF«. Der Buchstabe »e« in »Welt« sei etwa »kleingeschrieben wie ein typisches Bekennerschreiben der RAF«, heißt es in der Satire, offenbar in der Manier verschwörungstheoretischer Pseudo-Erklärungsmuster.