Vollständig waren diese Sätze aber nur am Abend im Konzerthaus am Gendarmenmarkt sowie in der Liveübertragung zu hören. In der zeitversetzt ausgestrahlten Aufzeichnung der Gala, die in der ZDF-Mediathek verfügbar ist , sind die Worte »und AfD-Sympathisanten« herausgeschnitten worden – ab 1:00:55 ist die gekürzte Laudatio zu hören. Levit hatte auf Twitter selbst auf den Eingriff aufmerksam gemacht.