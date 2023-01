Das ZDF stellt in der zweiten Jahreshälfte sein People-Magazin »Leute heute« ein – will die Themen aber künftig in anderen Formaten unterbringen. Ab Herbst 2023 werde man die Themen von »Leute heute« im dann verlängerten News- und Boulevardmagazin »Hallo Deutschland« aufgreifen, teilte ein Sprecher des Senders der Nachrichtenagentur dpa am Sonntag mit. Außerdem würden die Themen in neuen Onlineformaten in der Mediathek präsentiert. Zuerst hatte die »Bild am Sonntag« darüber berichtet.