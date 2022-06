Auch Stegner schien »gewinnen« nicht sagen zu können, als handele es sich um einen sozialdemokratischen Lord Voldemort. Am bemerkenswertesten bleibt in diesem rhetorischen Auslassungswalzer allerdings das Zurückweichen und Umgehen im Falle von Kanzler Scholz. In einem Interview am letzten Montag schlich er sich in den Tagesthemen gekonnt daran vorbei: »Das Ziel, das wir alle in Europa haben, lautet: dass die Ukraine ihr eigenes Land, ihre Souveränität und Integrität verteidigen kann und dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt.«

Sprachartistische Akrobatik

Am Mittwoch kritisierte Friedrich Merz in der Bundestagsdebatte Scholz’ semantische Vorsicht und fragte, warum er denn nicht einfach diese simplen Worte äußere: »Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen.«