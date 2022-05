Zerstörte Kulturgüter in der Ukraine »Die Besatzer haben Kultur und Menschlichkeit als Feinde identifiziert«

6 / 10

Treppen ins Nichts: Ein Blick in das zerstörte Innere des Theaters in Mariupol, vom 12. April 2022. Mindestens 300 Menschen wurden laut Angaben der Regionalverwaltung in Donezk nach einem russischen Luftangriff auf das Theater am 16. März getötet. Das russische Verteidigungsministerium bestritt den Angriff.