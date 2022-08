1 / 14

Der Krieg in der Ukraine tobt, Russland will im Osten weiter vorrücken. In anderen Teilen des Landes versuchen die Menschen, sich ein kleines Stück Alltag zurückzuholen. In der vom Krieg gezeichneten Stadt Mykolajiw ist der große Theatersaal geschlossen, aber die Menschen wissen sich zu helfen.