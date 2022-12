Das ukrainische Parlament will dem Land ein neues Mediengesetz geben. Am Dienstag stimmte die Volksvertretung mit 299 von 331 Stimmen für einen Entwurf, der die bisherigen Gesetze über Fernsehen und Rundfunk, die Presse, internationale Agenturen und andere ablösen soll. Das neue Gesetz wurde unter anderem auch mit der Anpassung an neue technische Möglichkeiten des Internetzeitalters begründet.