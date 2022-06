Nur 27 Prozent aller deutschen Haushalte verfügen über DAB+-Radio

Laut dem »Digitalisierungsbericht Audio 2021« stand in 88,9 Prozent der deutschen Haushalte ein analoges UKW-Radio. In 27 Prozent der Haushalte war ein DAB+-Radio für Digitalempfang vorhanden und in 16,8 Prozent der Haushalte gab es ein Internetradio.