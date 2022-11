Die Unesco entscheidet in dieser Woche in Rabat, welche Bräuche, Ausdrucksformen und Fertigkeiten in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden. Neben dem modernen Tanz wurden unter anderem auch das französische Baguette und die traditionelle chinesische Teeverarbeitung in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.