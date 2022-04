Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

BAJ wurde 1995 gegründet, kurz nachdem Lukaschenko 1994 an die Macht kam. Ziel war es, Druck auf die Behörden auszuüben, um die Pressefreiheit zu erhalten. Dem Verband gehören 1300 Mitglieder an. 2021 ordneten die Behörden seine Auflösung an.

»Mit der Verleihung des Preises an BAJ stehen wir an der Seite aller Journalisten auf der Welt, die autoritäre Politiker und Regime kritisieren, sich ihnen widersetzen und sie entlarven«, wird Alfred Lela, Vorsitzender der internationalen Preis-Jury, zitiert.

Die Auszeichnung wurde erstmals in der 25-jährigen Geschichte an eine Gruppe und nicht an eine Einzelperson vergeben. Benannt ist der Preis, der am 2. Mai in Uruguay überreicht wird, nach dem kolumbianischen Journalisten Guillermo Cano, der 1986 in Bogotá ermordet wurde.