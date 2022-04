Das für Juni in Russland angesetzte Jahrestreffen des Unesco-Welterbekomitees ist bis auf Weiteres verschoben worden. Das teilte der russische Unesco-Botschafter Alexander Kusnezow, der dem Komitee derzeit vorsitzt, am Donnerstag in einem Schreiben mit, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Ein neuer Termin oder Veranstaltungsort wurde demnach nicht festgelegt.