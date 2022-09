Alles, was mit dem Blick auf meine Welt so sinnvoll erschien, war in den 57 Artikeln enthalten. Zum Beispiel (schlecht von mir übersetzt):

»Jeder Mensch hat das Recht auf eine umfassende Sexualerziehung, die den vollen und freien Genuss der Sexualität, sexuelle und affektive Verantwortung, Autonomie, Selbstfürsorge und Einwilligung, die Anerkennung der verschiedenen Identitäten und Ausdrucksformen von Geschlecht und Sexualität, die Beseitigung von Geschlechterstereotypen und die Prävention von geschlechtsspezifischer und sexueller Gewalt fördert.«

Und: