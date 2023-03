Fall 2: Frau M. sonnt sich am Ufer eines Badesees. Im tiefen Wasser erblickt sie ihre schwimmunkundige vierjährige Tochter T., die gegen das Ertrinken kämpft. Fremde Hilfe ist nicht in Sicht. Frau M. denkt: Die Chance, dass ich T. noch retten kann, beträgt höchstens 50 Prozent. Sie bleibt daher untätig und legt die Sache in die Hände des Schicksals. Tochter T wird vom zufällig vorbeikommenden Jogger J. gerettet.