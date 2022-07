Urlaub trotz Krise? Verreist doch!

Nach Albanien? Zu teuer, Italien, fast unbezahlbar. Also wieder zu Hause bleiben, auf dem eignen Balkon, falls man einen hat, mit dem billigen Zugticket an die Ostsee fahren, schwarz zelten und am Morgen zurück. Was tun mit den Kindern sechs Wochen lang und der Schwere der Zeit, die an einem klebt wie Teer.

Zu Hause bleiben, falls man noch eines hat, in dem man bleiben kann, falls man noch eines hat, das nicht Lockdown-Erinnerungen triggert. In Gelsenkirchen bleiben oder Unna oder an der Einbahnstraße. Und warum denken die Menschen, die gegen das Fliegen sind, immer an handlungsreisende Kader der unteren Klassen oder an Sextouristen?