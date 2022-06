Zur Täterin wurde sie ab dem Punkt, ab dem sie ihren Reichtum, ihre Privilegien und ihr soziales Kapital in Form ihrer glamourösen Kontakte verwendete, um Gewalt gegen andere auszuüben. Es geht bei Maxwell auch um die Macht ihrer sozialen Überlegenheit – beziehungsweise um die Ohnmacht verschleppter Mädchen, die gezielt aus prekären Verhältnissen angeworben wurden.

Für die Unternehmerin waren diese Mädchen offensichtlich lediglich eine Ressource in diesem Schneeballsystem der sexuellen Gewalt, das ihr eigenes komfortables Leben sichern sollte. Eine sexistischere Aufrechterhaltung eines misogynen Systems kann man sich kaum ausmalen.

Am Dienstag ergriff die Verurteilte nach langem Schweigen das Wort, um zu erklären, dass sie ein Opfer war. Sie sagte den Frauen, die dort von den Auswirkungen der Vergewaltigungen auf ihr Leben berichteten: »Der Schmerz, den Sie erfahren haben, tut mir leid« und weiter: »Ich fühle tief mit allen Opfern in diesem Fall «. Nun wird sie gegen das Urteil in Berufung gehen.