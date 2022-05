Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Als Country-Duo machten The Judds seit den Achtzigerjahren Musik. Sie wurden mit ihrer Mischung aus Bluegrass- und Popmusik in den USA bekannt und produzierten Hits wie »Mama He's Crazy«, »Why Not Me«, »Love Can Build a Bridge« und »Girls' Night out«, insgesamt landeten sie 14 Nummer-eins-Hits in den USA. In ihren Texten ging es unter anderem um Werte wie die Familie, den Glauben an die Ehe und die Tugend der Treue. Die mehrfachen Grammy-Preisträgerinnen standen kürzlich noch gemeinsam auf der Bühne.

Am Sonntag sollten The Judds in die Ruhmeshalle Country Music Hall of Fame aufgenommen werden. In einem öffentlichen Statement gab Hall-of-Fame-CEO Kyle Young bekannt, dass die Veranstaltung auch nach Judds Tod »schweren Herzens« stattfinden werde.

In früheren Interviews habe Naomi Judd offen über Depressionen und Angstzustände gesprochen, berichtete der Sender CNN. Die Sängerin beschrieb in ihren Memoiren »River of Time«, wie sie mit dem Trauma sexueller Misshandlung als Kind gekämpft und sich 2010 nach einer Tournee infolge von Angstattacken vollkommen von der Außenwelt zurückgezogen habe. In einer Stellungnahme im Auftrag von Judds Ehemann, dem Sänger Larry Strickland, hieß es, es würden keine weiteren Details über den Tod Naomi Judds öffentlich gemacht werden. Strickland bat, die Privatsphäre der Familie zu wahren.

Viele Kollegen, darunter Travis Tritt, Carly Pearce und Maren Morris, reagierten bestürzt auf die Todesnachricht. »Die Countrymusik hat eine wahre Legende verloren«, schrieb Sängerin Carrie Underwood auf Twitter.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hier finden Sie – auch anonyme – Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen. Per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch.