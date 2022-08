Nun ja. Zu den Menschenrechten zählt, sagen die Menschenrechtscharta der VN (Art. 8, 10, 11) und die Europäische Menschenrechtskonvention (Art. 6), dass man auch als dringend verdächtiger mutmaßlicher Schwerverbrecher nicht einfach abgeknallt oder mit Himmelskörpern zermalmt wird durch Personen, die sich als Ankläger, Richter und Henker in einer Person gerieren und dazu sagen, es gehe ihnen am Ohr vorbei, was andere davon halten.

Der Präsident der USA gewinnt Wahlen, indem er die von ihm angeordnete Ermordung mutmaßlicher Verbrecher gegen jedes Recht öffentlich als besonders rechtstreue Handlung bejubelt. Im neuen Führungsstaat Deutschland fällt niemandem eine auch nur halbwegs plausible Erklärung ein, warum das gerechtfertigt sein könnte – außer der atemberaubenden Feststellung, Regierung und »Stellen« der USA wollten dies nun mal so. Herr Bundespräsident, Meister der Moralansprache und Beschweiger des Foltercamps Guantánamo, schweigt. Die Bundesregierung ist derweil auf wie stets fieberhafter Suche nach unerkannten Gesetzeslücken, um auch noch den letzten Bösewicht mit fürchterlicher Strafe zu bedrohen, der es unternimmt, eine abstrakte Gefahr für das gute Gefühl des Klientels zu begründen.

Legitimation

Verdächtige einer Straftat dürfen in Deutschland nicht einstweilen umgebracht werden. Sie dürfen, soweit ich sehe, auch in den USA nicht vorläufig ermordet werden; ebenso wenig in Taiwan, China, Russland, der Ukraine oder Dänemark. Herr Präsident Biden soll allerdings vor der Ermordung Sawahiris eine »Juristenkommission« gefragt haben: Die hat die regelbasierte Geheim-Ermordungsordnung zurate gezogen und die These bekräftigt, dass sich die USA weiterhin in einem immerwährenden und globalen »Krieg« befinden, der das Abknallen jedes als Kombattanten identifizierten Verdächtigen erlaube.