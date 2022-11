Bekannt wurde er in den 1970er-Jahren mit seinem »Lied der Schlümpfe« (Original: »’t Smurfenlied«), das in einer Art Dialog zwischen Sänger und Schlümpfen das Leben in Schlumpfhausen beschreibt. Der Song wurde in mehrere Sprachen übersetzt, dutzendfach gecovert. In der deutschen Hitparade landete der Song für mehrere Wochen in den Charts. Danach war Kartner als Komponist für verschiedene deutsche Schlagersänger tätig, mit Titeln wie »Heut’abend hab’ich Kopfweh«, gesungen von Ireen Sheer, oder Heinos »Mary Rose, So'n alter Schunkelwalzer.«