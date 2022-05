Das Verständnis um genau dieses Unverständnis zwischen Vater und Tochter macht aber genau einen Teil der Vaterrolle aus. Er wird nicht allein durch Verwandtschaft, Biologie oder auf dem Papier zu der Person, die für mich Vater ist, sondern vor allem in der Bereitschaft und im Willen diese liebevolle Dynamik der unterschiedlichen Wahrnehmungen immer wieder beherzt einzugehen. Es gibt viele Dinge, die wir anders sehen, Themen auf die wir naturgemäß, qua Sozialisierung und Alter anders blicken. Aber im Dissens sehe ich auch, wie wir uns spiegeln, dass ich mich in ihm erkenne und er sich ihn mir sieht und wir uns gegenseitig dabei zuschauen, wie dieses Rollenspiel uns zu Vater und Tochter macht.

Deshalb, so Vedder, könne man dieses Amt aber auch nicht einfach so ergreifen und sich selbst zum Vater machen, »wie die Römer dachten, die davon ausgingen, dass derjenige Vater sei, der sich zum Vater eines Kindes erkläre und es als das seine annehme, also adoptiere.« (Siehe dazu beispielsweise die international erfolgreiche Netflix-Serie »Barbaren«.)

»Der Vater ist also auch aus dieser Perspektive vor allem eine Rolle oder ein Amt. Es entsteht dadurch, dass ich auf bestimmte Weise angesehen und angesprochen werde und darauf in bestimmter Weise antworte.«

Vedder vertritt als Philosoph die These, dass, eben weil die Vaterschaft auch performativ erfolgt, es heute an einer modernen Vaterrolle fehle, die nicht an tradierte, patriarchale Ideen gebunden ist und den Vater traditionell als Oberhaupt, Vertreter der Ordnung und Über-Ich einer Familie denkt, wie es aus historischen, soziologischen ökonomischen Gründen lange der Fall war. In seinen Überlegungen koppelt er die Vaterrolle übrigens nicht zwingend an ein Geschlecht, sondern es geht tatsächlich um die Position eines zweiten Elternteils, welches sich komplementär zur Mutter verhält, die ebenfalls nicht an ein Geschlecht gebunden ist. Es sind tatsächlich – Rollen.

In seinem Essay wird das Vatersein vom Ende her gedacht – und gerade das brachte mir die Perspektive meines Vaters näher, die ich früher so schwer einnehmen konnte. In Vedders Plädoyer für moderne Vaterfiguren werden diese »furchtlose Gesellen. Sie laufen vor bis zum Tode und blicken von dort gelassen zurück. Sie sitzen mit ihren Kindern am Fluss und schauen zu, wie alles vergeht. So lehren sie diese, die einzelnen Vollzüge ihrer Handlungen zu übersteigen und das Leben als Ganzes zu begreifen. Sie unterstützen sie dabei, eine Ordnung ihres Herzens auszubilden und sich selbst ernst zu nehmen.«

Als ich das las, empfand ich, dass dies meine Antwort auf die scheinbaren Unversöhnlichkeiten der Eltern-Kind-Perspektiven sein könnte. Wenn man aus familiärer Zugewandtheit diese Reibung gestattet und zulässt, vielleicht sogar sucht, weil sich doch in ebendieser erst das Vater-Kind-Verhältnis manifestiert, entsteht auch bei jeder Reibung: Wärme. Wie erträgt man also das Wissen darüber, sich nie wirklich verstehen zu können? Die Antwort ist Liebe. Ein Vater kann vielleicht seine Tochter nicht verstehen, selbst wenn er es will, aber dass er das mit dem Wissen um das konstellationsbedingte Scheitern trotzdem immer wieder versucht, macht ihn in der Entschlossenheit und Unermüdlichkeit zu einem Elternteil gewordenen Liebe.

Ich färbe meine Haare übrigens nach wie vor mindestens alle drei Wochen. Weil ich keinen ewigen Herbst auf meinem Kopf ertrage und mich mit dunklem Haar besser leiden kann. Und mein Vater sich sicherlich auch.