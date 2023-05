»Jeder Online-Space hat ein Gaming-Gefühl«, sagt Manuel Rossner, »das gehört dazu. Schließlich bewegt man sich darin mit Avataren.« Ein Vorteil sei, dass man seine Ausstellung in einem Tab des Browserfensters immer geöffnet lassen könne, und sich umschauen, wenn man mal ein paar Minuten Zeit finde. Diese 24-Stunden-Erreichbarkeit könne allerdings auch ein Hindernis sein, sich völlig einzulassen – anders als bei einem Museumsausflug in der analogen Welt, sagt Rossner. Was nun besser ist? »Beides nebeneinander«, sagt Rossner, »die alte und die neue Welt schließen sich nicht aus.«

Nicht alle, aber viele der Bilder und Skulpturen in »The World is Not Enough« basierten auf Codes oder Künstlicher Intelligenz, erklärt Rossner. Das kunsthistorisch gesehen noch sehr junge Genre Digitalkunst sei dabei, formale Möglichkeiten auszuloten – etwa die Frage, welche Rolle Datensätze oder der Zufall im kreativen Prozess einnehmen können. Viele Werke erinnern an Computerkultur, Gamingwelten und Online-Phänomene und viele kommen in knalligen Farben daher – so strebt etwa in der Mitte des Ausstellungsraumes eine neonfarbene griechische Säule empor.