Da war die Zukunft, die der Science-Fiction-Film »Minority Report« mit Tom Cruise ausmalte, dann doch weiter, die kam ganz ohne Brille aus. Aber vielleicht gewöhnt man sich daran, so wie an diese Kopfhörer, die als weiße Zahnstocher aus Ohren hängen. Ermöglicht werden soll mit der Brille ein immersives Erlebnis, eine Verschmelzung des Selbst mit einem Außen, das bisher auf Computer angewiesen war. Oder Fernsehgeräte und Leinwände. Denn das verspricht die Zukunft, die da an der Türschwelle steht, auch: dass wir mit ihrer Hilfe Filme und Serien erleben wie niemals zuvor. Immersiv eben, so als wären wir Teil dessen, was wir sehen. Das suggerierte eine bestimmte Art von Filmen schon immer, von »Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat« von 1895 bis »Avatar: The Way of Water«.