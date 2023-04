Bei ihren Tätowierungen arbeitet Whang-Od mit traditionellen Mitteln. Zum Stechen verwendet sie einen Bambusstock, an dem ein Dorn befestigt ist. Die Farbe wird aus Wasser, Ruß und Kohle hergestellt. Dann tätowiert Apo Whang-Od mit mehr als 100 Schlägen pro Minute ein Muster in die Haut, indem sie den am Stock befestigten Dorn in die Haut klopft.