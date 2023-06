»Eine sehr große und renommierte Anwaltskanzlei aus Berlin hat Till Lindemann angenommen und vertritt ihn jetzt in dieser Angelegenheit«, sagt Shyx. Shyx spricht in diesem Zusammenhang von »Einschüchterungsarbeit«. Sie selbst habe auch Post erhalten und wisse nicht, was genau jetzt auf sie zukomme an Konsequenzen. Sie lasse sich aber auch von den von Lindemann eingeschalteten Anwälten nicht einschüchtern. »Ich für meinen Teil weiß, dass ich nur die Wahrheit sage. Ich würde alles so vor Gericht wiederholen, ist mir scheißegal, was auf mich zukommt.«