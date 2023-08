Hollywood steht still. Doch in dem seit fast 100 Tagen andauernden Streik der US-Drehbuchautoren zeigt sich nun ein Hoffnungsschimmer. Der Vorsitzende der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) hätte um ein Treffen gebeten, um über Verhandlungen zu sprechen, teilte die US-Autorengewerkschaft (WGA) mit. Das Treffen solle bereits am Freitag stattfinden. Die Drehbuchautoren verlangen angesichts des großen Wachstums der Streaming-Angebote eine bessere Bezahlung und eine größere Gewinnbeteiligung.