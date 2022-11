Fall aus dem Jahr 1973 Warren Beatty wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

Nach Aussagen der Klägerin fand der Missbrauch über mehrere Monate statt. Sie und Beatty hätten sich an einem Filmset in Los Angeles kennengelernt. Anfangs habe er ihr Komplimente zu ihrem Äußeren gemacht und ihr seine Telefonnummer gegeben. Dann habe Beatty ihr angeboten, bei den Hausaufgaben zu helfen und sie in sein Hotelzimmer eingeladen. Dort sei es zu Oralsex und »erzwungenem Geschlechtsverkehr« gekommen. Die Klägerin wirft dem Schauspieler »schwere emotionale, physische und psychische Belastung« vor, die ihrer Meinung nach bis heute anhalte.