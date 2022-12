Aber während Sandras Vater aus ihrem Leben tritt, kommt ein anderer Mann herein. Clément (Melvil Poupaud), ein alter Freund ihres jung verstorbenen Ehemanns, ist erst nur jemand, mit dem sich gut ein Glas Wein trinken lässt. Dann lässt sich auch gut mit ihm küssen, obwohl er verheiratet ist und ebenfalls ein Kind hat. Und plötzlich steht Sandra vor der Frage, ob sie sich zur Abwechslung mal nicht um den Vater, das Kind und den Job kümmern sollte, sondern um sich selbst, ihre eigenen Bedürfnisse – ob sie Clément auffordern soll, seine Familie für sie zu verlassen.

In bester Form zeigt sich die französische Autorin und Regisseurin Mia Hansen-Løve in ihrem bereits achten Film. Nach dem meta-fiktionalen Ausflug auf die schwedische »Bergman Island« ist sie mit »An einem schönen Morgen« wieder in den bürgerlichen Wohnungen von Paris angekommen, in denen der Großteil ihrer autobiografisch durchwirkten Arbeiten spielt. Doch ihr Blick auf die Tragiken des Alltags ist umsichtiger geworden. So erzählen die Bemühungen von Sandra und ihrer Schwester, für Vater Georg ein angemessenes Pflegeheim zu finden, nicht nur von emotionalen Lasten zwischen den Generationen, sondern auch von der Pflegemisere in Frankreich.