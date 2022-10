Über Jahrzehnte präsentierte die US-amerikanische National Gallery of Art in Washington voller Stolz vier Gemälde des berühmten niederländischen Malers Johannes Vermeer. Doch nun ist klar: Es sind in Wahrheit nur drei. Eines der Bilder, das »Mädchen mit Flöte«, ist gar kein Vermeer. Das habe eine Analyse des Gemäldes gezeigt, berichtete das Kunstmuseum bei einer Pressekonferenz.