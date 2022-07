So soll Westwood, damals in seinen Dreißigern, mehrmals mit einem Mädchen geschlafen haben, das zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt gewesen sei. Er habe sich ihr gegenüber wie ein »Raubtier« verhalten, so die Frau. Eine andere Frau sei 16 Jahre alt gewesen, als der Musiker sich ihr genähert habe. Zwei weitere Frauen gaben zudem an, ebenfalls keine 18 Jahre alt gewesen zu sein, als es zu Übergriffen durch Westwood gekommen sei.