Schweizer Zeitung »Weltwoche« legt Deutschland-Ausgabe auf

»Täuscht der Eindruck, oder wirkt Deutschland derzeit etwas gar verkrampft?«, schreibt der Verlag in seiner Ankündigung. »Es fehlt an Leichtigkeit, an Optimismus, auch an der Bereitschaft, mit Andersdenkenden zu reden. Oder sind das nur Klischees? Das wollen wir herausfinden.« Chefredakteur Köppel begrüßt in einem halbstündigen Video die internationalen Leser. Es wird mit der These »Die AfD ist keine rechtsextreme, sondern eine liberal-konservative Partei« beworben.

Nach Angaben der Branchenforschungsorganisation WEMF hatte die »Weltwoche« in der Schweiz im ersten Quartal eine verkaufte Auflage von knapp 36.000 Exemplaren.