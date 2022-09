Comedian Aurel Mertz über Humor »Wenn du Grenzen überschreitest, muss deine Pointe schon sehr gut sein«

Der Moderator Aurel Mertz will unterhalten – und Debatten anstoßen. Dafür legt er sich mit der Polizei an, scherzt über Rothaarige oder kabbelt sich auf Twitter mit Reitsportfans. Was ist gute Comedy, was nur Provokation?