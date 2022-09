In Cannes, beim wichtigsten Konkurrenz-Filmfestival der Veranstalter in Venedig, sind Werke von Streamingdiensten ausgeschlossen. Am Lido dagegen sind sie genauso bedenkenlos willkommen wie bei der Verleihung der Oscars in Hollywood. Dass die vor 90 Jahren gegründete Biennale in Venedig und der wichtigste Kinopreis der Welt faktisch die Unterscheidung zwischen Kinofilmen und eigentlich doch reinen Fernsehproduktionen aufgeben, ist für die Chefs beider Institutionen offensichtlich beschlossen. »Netflix dominiert den Festivalherbst«, schreibt das Branchenblatt »Hollywood Reporter« zur Eröffnung am Lido und mit Blick auf die Filmfeste in Toronto und New York. »Aber erwarten Sie nicht, dass Sie die Filme je in einem Kino in ihrer Nähe zu Gesicht bekommen werden«.