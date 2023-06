Auf der Titelseite der Ausgabe vom 30. Juni 2023 listet die »Wiener Zeitung« noch einmal ihre gesamte lange Geschichte in einigen Zahlen auf: 320 Jahre lang ist das Blatt erschienen, in 3839 Monaten, an 116.840 Tagen, seit es als »Wiennerisches Diarium« am 8. August 1703 erstmals veröffentlicht wurde.