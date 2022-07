Für die kommende Titelgeschichte und deren Bilder reiste die »Vogue« nach Kiew, sprach mit Olena Selenska und ihrem Mann. Starfotografin Leibovitz, bekannt vor allem für glamouröse Bilder von Prominenten, aber auch für ihre ergreifenden Bilder aus dem vom Bürgerkrieg geplagten Sarajevo, lieferte die Fotos zum Leben mit dem Krieg – und dem Kampf dagegen.

»Während der Krieg in der Ukraine in eine neue kritische Phase eintritt, ist die First Lady des Landes, Olena Selenska, zu einer Schlüsselfigur geworden – eine Diplomatin an vorderster Front und das Gesicht der emotionalen Belastung ihres Landes«, schreibt die »Vogue« zu der Titelgeschichte. Selenska sagte der Zeitschrift: »Dies waren die schrecklichsten Monate meines Lebens und des Lebens aller Ukrainer. Wir freuen uns auf den Sieg. Wir haben keinen Zweifel, dass wir siegen werden. Und das ist es, was uns antreibt.«