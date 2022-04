1 / 9

Kreuze ohne Namen: Das Foto des Jahres zeigt an Kreuzen aufgehängte Kleider an einem Straßenrand. Sie erinnern an verstorbene Kinder der Kamloops Residential School in Kanada. Im vergangenen Jahr wurden auf dem Gelände die Gebeine von 215 Kindern entdeckt. Die katholische Schule war Beispiel für verschiedene Internate in Kanada, an denen indigene Kinder assimiliert werden sollten. Viele SchülerInnen berichten von Misshandlungen, einige kamen um. Das Foto von Preisträgerin Amber Bracken »brennt sich in das Gedächtnis ein«, so die Jury. Es zeige einen »stillen Moment der globalen Abrechnung mit der Geschichte der Kolonialisierung, nicht nur in Kanada, sondern auf der ganzen Welt«.