Das ist das World Press Photo of the Year.

Evgeniy Maloletka hat es für die Nachrichtenagentur Associated Press aufgenommen – vor der am 9. März 2022 durch einen russischen Luftangriff zerstörten Geburtsklinik von Mariupol in der Ukraine. Iryna Kalinina, die hochschwangere Frau auf dem Bild, starb ebenso wie ihr Kind. Die OSZE berichtete später, dass dieses Krankenhaus bewusst als Ziel ausgewählt worden sei. Drei Menschen kamen um, 17 wurden verletzt.

Die Preisjury befand, das Bild symbolisiere den Schrecken, den der russische Angriffskrieg für die Zivilbevölkerung bedeutet. Sie lobte das Durchhaltevermögen des Fotografen, der unter enormem Druck und drohender Gefahr als einer der letzten Bildreporter aus Mariupol berichtete.