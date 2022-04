Xavier Naidoo überrascht mit Entschuldigungsvideo »Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe«

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die Welt scheine wie auf den Kopf gestellt. Und er habe sich gefragt, so Naidoo, wie es so weit habe kommen können. Dabei habe er sich auch kritisch mit seinen eigenen Äußerungen in der Vergangenheit auseinandergesetzt. »Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe.«

Mit »verstörenden Äußerungen« – »für die ich mich entschuldigen möchte« – habe er seine Familie, Freunde, Fans und andere Menschen »irritiert und provoziert«.