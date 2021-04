92-jährige Künstlerin Kusama Wenn sie einen Kürbis mit Punkten malt, zahlen Sammler fünf Millionen Dollar

Ihre Nackt-Happenings und Penis-Skulpturen mischten in den Sechzigerjahren die New Yorker Kunstszene auf, inzwischen fluten Yayoi Kusamas Werke Instagram. Dabei lebt die Japanerin seit 44 Jahren in der Psychiatrie.