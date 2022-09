Der selbstherrliche Direktor war vom ersten Tag an umstritten, Kunstkritiker warfen ihm Machtmissbrauch und Insider-Geschäfte vor, Mitarbeiter klagten über rassistische und sexistische Vorfälle. Coetzee war nicht einmal ein Jahr im Amt, als er im Juli 2018 seinen Hut nehmen musste. Und niemand wusste so recht, wie es weitergehen sollte.

Denn zu allem Übel war auch noch Corona ausgebrochen, das Museum musste acht Monate geschlossen bleiben. Unmittelbar nach dem Beginn der Pandemie, im März 2019, trat Koyo Kouoh als neue Direktorin an. Die Wahl des Museumsvorstands war auf eine der führenden Kulturproduzentinnen und Kuratorinnen Afrikas gefallen, auf einen Rising Star der globalen Kunstszene. Die polyglotte Kamerunerin hatte Ausstellungen in den USA, Europa und auf ihrem Heimatkontinent organisiert, war Beraterin der Documenta, saß in der Jury der Biennale in Venedig, gründete das innovative Kunstzentrum Raw Material Company in Dakar, Senegal. Diesen Sommer hat sie nebenbei die Triennale der Fotografie in Hamburg kuratiert.