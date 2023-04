Die Aktion war spektakulär, wie so oft beim Zentrum für politische Schönheit (ZPS): Im Oktober 2020 baute die Künstlergruppe an mehreren Standorten in Deutschland an Altkleidercontainer erinnernde Sammelstellen auf, in denen zur Rückgabe von Waffen aus dem Besitz der Bundeswehr aufgefordert wurde. Der größte Altwaffencontainer wurde vor dem Kanzleramt in Berlin aufgebaut; viele Medien berichteten über die Aktion, auch der SPIEGEL.