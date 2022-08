Als 18-jährige Gymnasiastin wurde Posmysz 1942 verhaftet, als sie in ihrer Heimatstadt Krakau Flugblätter für den polnischen Widerstand verteilte. Vor dem Tod in Auschwitz bewahrt hat sie eine Frage der SS-Kommandoführerin in der Lagerküche. Sie fragte: »Wer versteht Deutsch?« Zofia Posmysz hatte die Sprache in der Schule gelernt. »Du wirst meine Schreiberin!«

Nach zweieinhalbjähriger Haft in Auschwitz wurde sie nach Ravensbrück verschleppt. Als 21-jährige Frau erlebte sie die Befreiung im Mai 1945 in Neustadt-Glewe.