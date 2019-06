Der Erzieherberuf hat ein Problem: Er gilt nicht als attraktiv. Die Bezahlung ist vergleichsweise schlecht, der Status mangelhaft und die Karriereaussichten gering. Das stellt die OECD in ihrer am Freitag veröffentlichten Studie "Gute Strategien für gute Berufe in der frühen Bildung" fest - und skizziert acht Lösungsansätze, die gegen den Personalmangel in Kindertagesstätten helfen sollen.

Dafür hat die internationale Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erfolgversprechende Maßnahmen aus verschiedenen Ländern zusammengetragen.

Einfache Lösungen, und damit einen "Königsweg, um zusätzliche qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen", gibt es laut OECD nicht. Deshalb empfiehlt die Organisation einen "Strategiemix" aus den folgenden Maßnahmen, "um Fachkräfte anzuwerben, einzustellen, auszubilden und zu halten":

Status erhöhen

Die Arbeit in der frühkindlichen Bildung wird laut OECD als geringqualifiziert wahrgenommen, die Kompetenzen würden unterbewertet. Als Lösung schlägt die Organisation vor, nach dem Vorbild Australiens Zertifizierungen einzuführen, die die Befähigungen anerkennen, die Qualifikation durch Studienabschlüsse zu erhöhen, oder etwa nach dem Vorbild Norwegens Informations- und Medienkampagnen zu starten, um die Anerkennung des Berufs zu stärken.



Besser bezahlen

Die schlechte Bezahlung mache es nicht nur schwer, neue Fachkräfte zu gewinnen, sondern verhindere auch eine Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Die Broschüre empfiehlt, die Löhne generell anzuheben. Sei Geld dafür nicht vorhanden, sollte zumindest nach dem Vorbild Neuseelands hochqualifiziertes Personal besser bezahlt werden.



Je besser die Erzieher ausgebildet seien, desto hochwertiger sei in der Regel die Arbeit und damit auch längerfristig die Höhe der Vergütung. Allerdings würde dadurch auch die Ausbildung teurer und höhere Qualifikationsanforderungen könnten Bewerber abschrecken. Die Studie empfiehlt deshalb, die Anforderungen nicht pauschal, sondern beispielsweise nur für die Leitung zu erhöhen. Oder wiederum nach dem Vorbild Neuseelands die Qualifikationsvorgaben schrittweise anzuheben.

Praxiserfahrungen während der Ausbildung verbessern laut OECD nicht nur die Umsetzung des Erlernten, sondern verkürzen auch die Einarbeitung beim Berufsantritt. Nach dem Vorbild Dänemarks und Norwegens mit einem Praktikumsanteil von einem Jahr beziehungsweise 100 Tagen empfiehlt die OECD, den Anteil in der Ausbildung zu erhöhen.



Da die Ausbildung in den meisten OECD-Ländern mit mindestens drei Jahren relativ lange dauere, empfiehlt die Organisation, zum einen niedrigschwelliger Zugänge für junge Arbeitskräfte anzubieten, zum anderen etwa nach dem Vorbild Englands den Einstieg für Quereinsteiger, die bereits einen Berufsabschluss haben, zu verkürzen.



Im OECD-Durchschnitt sind laut Bericht gerade einmal drei Prozent der Kita-Fachkräfte Männer. Was zum einen mit dem Status und der Bezahlung zusammenhänge, zum anderen aber weitere Maßnahmen brauche, um das Geschlechtergefälle zu überwinden. Dazu empfiehlt die Organisation, mit Kampagnen gegen die Geschlechterstereotype vorzugehen und etwa nach dem Vorbild Norwegens Männer bei der Einstellung vorübergehend zu bevorzugen.



Arbeitsbedingungen verbessern

Stress, Burn-out und mangelnde Unterstützung seien ein häufiger Grund, den Beruf aufzugeben. Deshalb müssten die Arbeitsbedingungen durch Mindeststandards verbessert werden, etwa durch eine Absenkung der Zahl der Kinder je Fachkraft oder eine Erhöhung der Raumgröße je Kind. Kostensparend sei etwa das Vorbild Englands, das den Betreuungsschlüssel nicht nur nach dem Alter der Kinder, sondern auch nach der Qualifikation der Erzieher festlegt. Wichtig für die Arbeitszufriedenheit seien zudem gute Führung durch die Leitung, flache Hierarchien und Mitspracherechte der Mitarbeiter etwa bei Arbeitszeiten.

Das Kita-Personal müsse für berufsbegleitende Fortbildung gewonnen werden. Dazu müssen sie laut OECD unterstützt werden, da ihnen sonst Zeit und Mittel fehlten und der temporäre Ausfall den Personalmangel zudem verstärke. Die Empfehlung lautet deshalb, entweder eine Weiterbildungspflicht einzuführen oder die Fortbildung zu unterstützen, etwa durch Bildungsurlaub oder finanzielle oder berufliche Anreize wie Gehaltserhöhungen oder neue Aufstiegsmöglichkeiten.



Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), deren Haus die Publikation der OECD unterstützt hat, steht in puncto Kita-Personal enorm unter Druck: Es gibt viel zu wenig Erzieherinnen und Erzieher, jedes zehnte Kind bekommt keinen Platz.

Nach einer Prognos-Studie im Auftrag des Ministeriums werden bis 2030 fast 500.000 neue Mitarbeiter gebraucht. Ausgebildet würden aber erheblich weniger. Damit fehlten bis 2030 fast 200.000 Fachkräfte in den Kitas.

In zwei Punkten hat das Ministerium bereits nachgebessert.

Zum einen bekommen die Bundesländer im Rahmen des sogenannten Gute-Kita-Gesetzes bis 2022 zusätzlich 5,5 Milliarden Euro für die Kinderbetreuung. Wie die Länder das Geld einsetzen, können sie allerdings selbst entscheiden: Die Finanzspritze kann sowohl für längere Kita-Öffnungszeiten oder mehr Personal eingesetzt werden, als auch für eine Senkung der Kitabeiträge.

Zum anderen startet das Haus Mitte des Jahres eine Fachkräfteoffensive. Für die Länder sollen etwa bis 2022 rund 300 Millionen Euro bereitstehen, um die Ausbildung der Erzieher künftig zu vergüten. Bisher müssen die Azubis ihre Ausbildung teils aus eigener Tasche zahlen. Eine bundesweite Regel zur Bezahlung von Erzieher-Azubis gibt es jedoch nicht.

Zudem sieht das Bundesprogramm Aufstiegsboni vor, um die Weiterbildung zu fördern, Karrierechancen zu bieten und den Status der Erzieher dadurch zu erhöhen.