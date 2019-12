Bildungsministerin Anja Karliczek reagiert mit Sorge auf die Leistungen der deutschen Schüler in der neuen Pisa-Studie der OECD. "Mittelmaß kann nicht unser Anspruch sein", sagte die CDU-Politikerin nach der Vorstellung der Ergebnisse. Sie hob zwar hervor, Deutschland liege erneut leicht über dem OECD-Durchschnitt. "Damit können wir aber nicht zufrieden sein. Ein Land ohne Rohstoffe kann sich nicht im Mittelfeld bewegen. Andere Staaten ziehen an uns vorbei."

Die Pisa-Studie untersucht alle drei Jahre die Leistungen von 15-Jährigen in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. An den Tests im vergangenen Jahr nahmen rund 600.000 Schülerinnen und Schüler in 79 Ländern teil, mehr als je zuvor. Die deutschen Jugendlichen schnitten etwas schlechter ab als zuletzt.

Die abflachende, zunehmend negative Entwicklung besorge sie sehr, sagte Karliczek, und auch dass die Gruppe der leistungsschwachen Schüler wachse und gleichzeitig die Gruppe der leistungsstarken Schüler stagniere. Besonders alarmierend sei, dass jeder fünfte Jugendliche nicht einmal auf Grundschulniveau lesen könne.

"Wir wollen in die Spitze aufsteigen"

Die Ministerin forderte: "Wir brauchen einen Aufbruch in der Bildungspolitik." Deutschland scheue nicht den Vergleich mit den ganz leistungsstarken Ländern. "Wir wollen in die Spitze der Pisa-Studie aufsteigen."

Der Präsident der Kultusministerkonferenz, der hessische Ressortchef Alexander Lorz (CDU) dagegen las die Ergebnisse positiver. Obwohl die Schülerschaft deutlich heterogener geworden sei, gelinge es den Schulen, weiterhin gute Ergebnisse im internationalen Vergleich zu erzielen, sagte er.

Zudem hätten sich Schüler mit Zuwanderungshintergrund in der zweiten Generation gegenüber früheren Pisa-Studien deutlich verbessert hätten. "Es belegt, dass die Schulen einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Integration in unsere Gesellschaft leisten."

Als die OECD vor knapp 20 Jahren das erste Mal den internationalen Vergleichstest angestellt hatte, schnitt Deutschland allenfalls mittelmäßig ab. Nach diesem "Pisa-Schock" holten die deutschen Jugendlichen zumindest zwischenzeitlich auf, wie der stellvertretende OECD-Generalsekretär Ludger Schuknecht lobte. Er äußerte sich aber auch kritisch: "Deutschland hat ein beeindruckendes Tempo an Verbesserungen gezeigt, aber die Verbesserungen sind zum Stillstand gekommen."

Die nachlassenden Leistungen der Schüler treiben auch die Wirtschaft um. Der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks verwies auf die nötigen Kenntnisse in Naturwissenschaften, Mathematik und Lesen, um "einen guten Start ins Berufsleben zu finden". Dercks forderte mehr Zusammenarbeit von Bund und Ländern.

Hamburg fordert mehr Bildungszeit

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe und Koordinator der SPD-geführten Kultusministerien der Länder, kommentierte die Ergebnisse mit einem konkreten Vorschlag zur Verbesserung des deutschen Schulsystems: Es falle auf, dass Deutschland im internationalen Vergleich eine relativ geringe Schulzeit und eine höhere Zahl von Schülerinnen und Schülern hat, die zu Hause kaum Deutsch sprechen.

"Wenn wir vorankommen wollen, dann brauchen wir deshalb mehr Bildungszeit und müssen insbesondere früher mit Bildung beginnen", teilte Rabe mit. "Zudem müssen wir die Schulzeit stärker auf die Kernkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen konzentrieren."

Das Bund-Länder-Programm "Bildung in Sprache und Schrift" (BISS) habe gezeigt, dass Kinder nach bestimmten Methoden besser lesen und schreiben lernen. "Diese Erkenntnisse müssen wir jetzt umsetzen", forderte Rabe.

"Achillesferse des deutschen Schulsystems"

Lehrerverbände kritisieren angesichts der Pisa-Ergebnisse vor allem, dass Deutschland beim Thema Chancengerechtigkeit erneut schlecht abschneidet. Der Schulerfolg ist hier deutlich stärker vom Elternhaus abhängig als in anderen Industrienationen, ein Dauerbefund auch in früheren Pisa-Studien.

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) sprach von der "Achillesferse des deutschen Schulsystems." Auch fast 20 Jahre nach dem Pisa-Schock schaffe es die Schule nicht entscheidend, Nachteile abzubauen, die Kinder aus dem Elternhaus mitbringen, sagte Ilka Hoffmann, GEW-Vorstandsmitglied. Im Gegenteil. Der Lehrkräftemangel verstärke das Problem.

Die GEW fordert "einen Schulterschluss, um länderübergreifende Anstrengungen für mehr Chancengleichheit zu stemmen". Udo Beckmann, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), moniert: "Was fehlt, ist vor allem ein gemeinsames Bildungsverständnis und eine Vorstellung davon, was überhaupt vermittelt werden soll." Die Kultusministerien wirkten "zunehmend ratlos", welche Maßnahmen helfen könnten.