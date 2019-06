Emma Gonzalez wirkt klein auf dieser großen Bühne, Hunderttausende jubeln ihr zu. Doch die junge Frau mit den kurzgeschorenen Haaren senkt ihren Blick nicht, sie spricht mit klarer Stimme. Sie nennt die Namen der Opfer des Massakers an der Marjory Stoneman Douglas High School in Florida, dann schweigt sie genau 6 Minuten und 20 Sekunden, so lange, wie der Attentäter um sich schoss. Gonzalez laufen Tränen über das Gesicht.

Etwas über ein Jahr ist es her, dass die heute 19-Jährige in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington sprach, 800.000 Menschen demonstrierten beim "March for Our Lives" mit ihr. Wer heute das Video von ihrem Auftritt anschaut, kann nicht umhin, an eine andere Aktivistin zu denken, die - ganz klein - ganz große Proteste auf der anderen Seite des Ozeans anführt. Die Parallelen zur Klimakämpferin Greta Thunberg sind nicht zu übersehen.

Video DPA

Damals herrschte die gleiche Aufbruchstimmung, die Hoffnung, nun tatsächlich etwas verändern zu können. Auch damals waren es Jugendliche, die zu Aktivisten wurden. Der Film "Never Again - Amerikas Jugend gegen den Waffenwahn", der am 11. Juni bei dem Sender Arte ausgestrahlt wird, lässt diese Stimmung wieder aufleben. Doch er stellt auch die kritische Frage: Was hat sich seitdem tatsächlich verändert?

20 Bundesstaaten verschärfen Gesetze

Sicher, es gibt da diesen Erfolg: 20 US-Staaten haben ihre Waffengesetze seit den Protesten verschärft - und das unter einem Präsidenten, der von der Waffenlobby NRA gern Wahlkampfunterstützung in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar annahm.

Doch da ist auch die andere Wahrheit: Noch immer sind in den USA 265 Millionen Waffen im Umlauf, im vergangenen Jahr starben durch ihren Missbrauch knapp 40.000 Menschen - der höchste Stand seit 50 Jahren. In Florida dürfen Lehrer inzwischen bewaffnet zum Unterricht erscheinen, eine Regelung, gegen die sich die Aktivisten um Gonzalez vehement ausgesprochen hatten.

"Nichts ändert sich"

"Immer nur heißt es: Wir beten für euch. Aber nichts ändert sich", sagt Jammal Lemy im Film. Er ist einer der Organisatoren des "March for Our Lives" - und er ist wütend. Denn er weiß: Durch seine Hautfarbe ist er einem noch größeren Risiko ausgesetzt, durch einen Schuss zu sterben. Etwa 15 Mal wahrscheinlicher ist es, dass ein schwarzer Jugendlicher durch Waffengewalt umkommt, als ein weißer.

Auch Audrey Wright kämpft gegen die Gewalt, die sie und ihre Mitschüler jeden Tag erleben, auch sie kommt in der Dokumentation zu Wort. Wright lebt im Westen Chicagos, einer der gefährlichsten Gegenden der USA. Jeden Tag werden hier Menschen auf offener Straße erschossen. Die Schülerin hat sich deshalb der Gruppe "Peace Warriors" angeschlossen - tödliche Schüsse auf ihre Mutter, ihren Vater und ihren Bruder haben sie zur Waise gemacht. "Mein ganzes Leben besteht aus Waffengewalt," sagt Wright.

Es ist ein Kampf im Kleinen, den Wright und Lemy führen - ein Kampf dafür, ihr direktes Umfeld zu verändern und es ein bisschen sicherer zu machen.

Zu Besuch im Waffenladen

Skurril sind die Szenen, in denen der Macher des Films, Sebastian Bellwinkel, Waffenläden besucht - und ihm dort ein stolzer Verkäufer eine neue Waffe mit Schalldämpfer präsentiert. Wozu aber braucht man so eine Waffe? Ein Kunde erklärt es so: "Wenn ich mich mal nachts verteidigen muss, würde ich wenigstens niemanden aufwecken."

In einem anderen Geschäft ist der kugelsichere Schulranzen ein echter Verkaufshit. "Man muss ihn wie ein Schutzschild einsetzen", erklärt der Ladenbesitzer. Das zeige er auch seinen jungen Kunden. Als nächstes sei ein kugelsicheres Hochzeitskleid in Planung.

Ein Fazit erwartet man vergebens in der Dokumentation "Never Again". Doch sie zeigt eindrucksvoll, wie vielschichtig das Problem der Waffengewalt ist - und wie tief es in der amerikanischen Gesellschaft verankert ist.

Sendetermin: 11. Juni 2019, 20.15 Uhr - "Never Again - Amerikas Jugend gegen den Waffenwahn"