Baby-Erstausstattung Diese Helfer bringen Eltern durch das erste Jahr

Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Über die sogenannten Affiliate-Links im Text erhält der Verlag, nicht der Autor individuell, bei Verkäufen eine geringe Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier.

Babywippe mit Spaßgarantie

Wenn es eines gibt, das ich allen frisch gebackenen Eltern als nützlichstes Baby-Gadget empfehlen würde, dann ist es dieser Wipper. Der Babybjörn macht nicht nur den Kleinen ab dem vierten oder fünften Monat Spaß, sondern gibt den Eltern ein Stück Freiheit zurück. Der Nachwuchs wird mittels eines verstellbaren Gurtes sicher in der Wippe angeschnallt. Durch ruckartiges Bewegen der Füße und Verlagerung des Körperschwerpunktes kann das Baby fortan selbstständig wippen und das Tempo von "gemütlich" bis "katapultartig" variieren. Selbst in Schubphasen, wo unsere beiden sich kaum ablegen ließen, haben sie sich in der Babywippe vergnügt. Außerdem ist die Wippe so hochwertig, dass sie auch beim zweiten Kind keine Abnutzungserscheinungen zeigte.

Preisabfragezeitpunkt:

03.07.2019, 11:36 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Hersteller: BabyBjörn AB BabyBjörn 006021 Babywippe Bliss Anthrazitgrau, Cotton, grau Preis: EUR 119,90

Hilfreich weil: Man sein Kind neben sich und trotzdem beide Hände frei hat. Der Geschirrspüler räumt sich eben nicht von selbst aus.

Besonderheit: Lässt sich einfach zusammenklappen und so auch mit in den Urlaub nehmen.

Schönster Moment: Wenn der Kleine bei maximaler Schaukelstärke johlt und jauchzt.

Babyphone mit Sternenhimmel

Für uns war schnell klar, dass wir keine Videoüberwachung des Kinderzimmers wollten. Das machte die sehr große Auswahl im Babyphone-Markt deutlich einfacher. Wir wählten dieses Gerät eher zufällig aus - ohne zu wissen, dass es uns wenige Monate später unseren Kauf mit Dutzenden Stunden Schlaf zurückzahlte. Denn neben den üblichen Funktionen hat das Avent SCD580/00 einen Sternenhimmel-Projektor. Diesen kann man entweder an der Station im Kinderzimmer oder an der Elterneinheit ferngesteuert aktivieren. Unser Erster war so fasziniert von den Sternen an seiner Zimmerdecke, dass er ganz oft nochmal eingeschlafen ist. Und auch beim Zweiten zeigt der bunte Sternenhimmel bereits erste Wirkung. Wir jedenfalls könnten uns ein Babyphone ohne diese Funktion nicht mehr vorstellen.

Preisabfragezeitpunkt:

03.07.2019, 11:27 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Hersteller: Philips AVENT Philips Avent SCD580/00 Babyphone (Smart Eco Mode, Sternenhimmel-Projektor) Preis: EUR 159,00

Hilfreich weil: Es neben dem Sternenhimmel-Projektor viele nützliche Funktionen wie Nachtlicht oder Schlaflieder hat.

Besonderheit: Wenn man die Laut- und Leisetasten drückt, kann man einen kurzen Moment horchen, ob das Kind regelmäßig atmet, auch wenn man die Empfindlichkeit des Mikrofons nicht auf die höchste Stufe eingestellt hat (was einem die eigene Nachtruhe deutlich angenehmer macht).

Schönster Moment: Wenn der Junior unter dem Sternenhimmel nochmal einschläft.

Zum Autor Christian O. Bruch/ laif

Sophie - Giraffe zum Anbeißen

Das wohl sinnvollste Geschenk, das wir nach der Geburt unseres ersten Sohnes bekommen haben, war ein Sophie-Set, bestehend aus einer Gummi-Giraffe und einem Beißring. Nichts wurde in der oralen Phase so oft durchgekaut wie die beiden Sophies. Die große Giraffe mit den kleinen Ohren, der knubbeligen Nase und den vier Hufen hat unser Erster jeden Tag aufs Neue wieder begeistert entdeckt. Was sicher auch daran lag, dass Sophie beim Draufdrücken vergnügte Quietschgeräusche macht. Der etwas kleinere Beißring mit den beiden Henkeln erfüllt gleich zwei Funktionen. Er fördert die Koordination bei den ersten Versuchen, Dinge selbst aufzuheben, zu halten und zu drehen. Und er hilft, die Schmerzen beim ersten Zahnen wegzubeißen. Mittlerweile ist das Set fest in den Händen unseres zweiten Kindes. Und auch das ist begeistert von den beiden Gummi-Giraffen. Das Set hilft übrigens auch Nicht-Eltern, die auf der Suche nach einem passenden Geburtsgeschenk von Freunden oder Verwandten sind.

Preisabfragezeitpunkt:

03.07.2019, 11:33 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Hersteller: MOLEO Sp.z o.o. Vulli 000001 Geschenkset Geburt Sophie die Giraffe + Beißring, beige Preis: EUR 32,99

Hilfreich weil: Der Beißring in jede Handtasche passt.

Besonderheit: Hält den Kauleisten mehrerer Kinder stand.

Schönster Moment: Das Lachen nach dem ersten selbsterzeugten Quietschen der großen Giraffe.

Rücksitzspiegel für die Sicherheit

Das Auto kann so nützlich sein in der ersten Lebensphase des Nachwuchses. Wir gehören zu den glücklichen Eltern, deren Kinder verlässlich während der Fahrt einschlafen. Um aber zu wissen, ob der Junior wirklich schon im Reich der Träume ist, kann man entweder per Giraffenhals versuchen, einen Blick in die Babyschale auf der Rücksitzbank werfen und dabei einen Crash riskieren - oder einen Innenspiegel verwenden. Nicht umsonst trägt dieses Gadget auch den Namen Sicherheitsspiegel. Ist der Schnuller noch im Mund? Hat das Kind noch Spielzeug für die Fahrt bis zur nächsten Raststätte auf dem Weg in den Urlaub? Wir zumindest möchten dieses Gadget nicht mehr missen.

Preisabfragezeitpunkt:

03.07.2019, 11:35 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Hersteller: Dorel Germany GmbH (VSS) Maxi-Cosi Großer Baby Rückspiegel für alle Autos, Autospiegel, Sicherheitsspiegel, Rücksitzspiegel Preis: EUR 12,60

Hilfreich weil: Es den gefährlichen Blick des Fahrers in den Fond ersetzt.

Besonderheit: Lässt sich mittels einer Schlaufe in wenigen Sekunden einfach an der Kopfstütze anbringen.

Schönster Moment: Wenn der Junior das erste Mal aktiv den Augenkontakt erwidert.