Petition in Baden-Württemberg Eltern wollen spätere Einschulung ihrer Kinder

Viele Eltern zerbrechen sich kurz vor den Sommerferien den Kopf: Sollte mein Kind ab Herbst wirklich schon zur Schule gehen? Oder ist das noch zu früh? Entscheidend ist dabei vor allem der Stichtag, nach dem die einzelnen Bundesländer ihre Erstklässler einschulen.

In Baden-Württemberg haben sich rund 25.000 Menschen an einer Onlinepetition beteiligt, wonach Kinder nicht mehr mit fünf oder knapp sechs Jahren eingeschult werden sollen, sondern später. Die Petition wurde am Montag im Landtag in Stuttgart eingereicht, wie die "Stuttgarter Zeitung" berichtete.

Eine Elterninitiative hatte die Petition gestartet. Die Gruppe bestehe aus 18 Personen, die sich über Facebook gefunden hätten, schreiben die Initiatoren auf der Website der Petition. Konkret fordern sie:

Der Stichtag der Einschulung soll auf den 30. Juni zurückverlegt werden.

soll auf den 30. Juni zurückverlegt werden. Für Eltern, deren Kinder im Juli, August oder September sechs Jahre alt werden, würde sich dann etwas ändern: Sie hätten die Möglichkeit zu entscheiden , ob ihr Kind noch in diesem Jahr, also mit gerade sechs oder sogar erst fünf Jahren, oder erst im Folgejahr in die Grundschule kommt.

, ob ihr Kind noch in diesem Jahr, also mit gerade sechs oder sogar erst fünf Jahren, oder erst im Folgejahr in die Grundschule kommt. Ihr Anliegen wollen die Initiatoren laut "Stuttgarter Zeitung" am 4. Juli im Bildungsausschuss vortragen.

In Baden-Württemberg werden Kinder, die bis zum 30. September das sechste Lebensjahr vollenden, derzeit im selben Jahr eingeschult. Eine spätere Einschulung ist nur in Sonderfällen möglich, über die unter anderem ein Amtsarzt entscheidet.

Über das perfekte Alter für den Schulbeginn wird in Deutschland seit Jahren gestritten. Bildungsforscher fordern immer wieder, die Einschulung flexibler zu gestalten - unabhängig vom Alter.

Von Bundesland zu Bundesland verschieden

Formal entscheidet das Geburtsdatum darüber, wann ein Kind schulpflichtig wird, außerdem das Ergebnis einer Schuleingangsuntersuchung. Aber die Regelungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland.

In Sachsen gilt etwa: Kinder, die bis zum 30. Juni ihren sechsten Geburtstag feiern, werden in dem betreffenden Jahr schulpflichtig. In Hamburg ist der Stichtag der 1. Juli, in Thüringen der 1. August, in Rheinland-Pfalz der 31. August.

Die Unterstützer der Petition in Baden-Württemberg tun sich mit dem in ihrem Bundesland festgelegten Datum schwer: "Sind Eltern der Meinung, ihr Kind sei dem Schulalltag noch nicht gewachsen, liegt oft ein schwerer Weg vor ihnen, der nur selten erfolgreich ist", schreiben die Initiatoren. Dabei gehe es um "wertvolle Zeit", die den Kindern nicht genommen werden dürfe.