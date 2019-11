Söder verteidigt bayerische Ferienregelung "Wir haben unseren Biorhythmus"

In der Diskussion um eine Neuordnung der Ferienzeiten in Deutschland hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Sonderregelung für sein Bundesland verteidigt. "Wir haben unseren Biorhythmus mit den Ferien - den wollen wir gern behalten", sagte Söder am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der "Bild"-Zeitung. "Wir haben das schon immer so gemacht - das hat sich gut bewährt."

Um Staus auf den Autobahnen zu vermeiden und Hotels eine gleichmäßige Auslastung zu verschaffen, haben sich die Bundesländer bei den Ferien auf ein sogenanntes rollierendes System verständigt. Es teilt die Länder in Gruppen ein, die nacheinander in die Sommerferien starten und sich mit frühem und späterem Ferienbeginn abwechseln - jedes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt. Nur Bayern und Baden-Württemberg sind bisher davon ausgenommen.

Hamburg und Berlin machen sich deshalb für neue Regeln bei den Sommerferien stark. Ihr Ziel ist es, die freien Tage zeitlich weniger zu strecken. So sollen die Sommerferien erst ab 1. Juli beginnen, die unterschiedlichen Termine der Länder enger zusammenrücken und die jährlichen Verschiebungen möglichst gering ausfallen.

Mit dem Beharren auf den späten Sommerferien greifen Bayern und Baden-Württemberg aus Sicht von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) den Föderalismus an: "Es kann nicht sein, dass einige glauben, Föderalismus ist dazu da, dass sie einfach ihre Eigeninteressen durchsetzen können, sondern es ist ein Geben und Nehmen", sagte der Berliner Regierungschef dem Deutschlandfunk. Irgendwann müsse man mal über Konsequenzen nachdenken.

Auch andere Bundesländer hatten den Vorstoß heftig kritisiert: "Dieser Schuss aus Bayern wird nach hinten losgehen: Jetzt wird jedes Land genau wie Bayern die Sommerferien im Alleingang festlegen", sagte Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) und fügte hinzu: "Viel Spaß auf den langen bayerischen Autobahnen."

Niedersachsen sieht ebenfalls keinen Grund für einen bayerischen Sonderweg: "Nur gemeinsam können wir die beste Lösung finden", teilte das Bildungsministerium auf Anfrage mit. Die Sommerferien seien von der Kultusministerkonferenz einvernehmlich festzulegen - "nach pädagogischen Gesichtspunkten".