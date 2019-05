Jüdische Schüler und Antisemitismus Kippa tragen? Nur mit einer Basecap drüber

Die 17-Jährige geht in die 11. Klasse der Jüdischen Traditionsschule JTS in Berlin. Sie möchte ihren Namen nicht in der Öffentlichkeit lesen. Sie selbst habe zwar noch keinen Antisemitismus erlebt, aber ihrer Schwester sei das im Unterricht passiert.

Kinder an "normalen" Schulen hätten es schwerer, sagt sie. "Unsere Schule wurde gegründet, damit wir geschützt sind." Da sie und ihre Mitschüler von 8 bis 16 Uhr in diesem geschützten Raum seien, würden sie im Alltag nicht so oft angefeindet.