Bei Bundesjugendspielen an einer Gesamtschule in Bochum hatten am Donnerstag so viele Kinder Kreislaufbeschwerden, dass die Feuerwehr mit neun Rettungsfahrzeugen und 45 Einsatzkräften ausrückte.

Letztlich wurden nach Angaben der Feuerwehr zehn Kinder behandelt, von denen fünf in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Ursache war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers vermutlich das warme Wetter in Kombination mit den sportlichen Anstrengungen.

Andere Gründe wie Reizgas oder Haare des Eichenprozessionsspinners habe man ausschließen können.